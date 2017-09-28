700-бальная система при приеме в вузы по-прежнему останется

2017-09-28 16:52 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде сказала, что с 2019 года во время приема в вузы будут учитываться общие результаты выпускных и приемных экзаменов, однако итоговый результат абитуриентов будет оцениваться по 700-бальной системе.

М.Аббасзаде отметила, что говорить что-либо по поводу времени проведения выпускных и приемных экзаменов пока нельзя: «В начале каждого года делается заявление в связи с временем проведения экзаменов. Время проведения новых экзаменов, которые будут применены через два года, будет объявлено в начале 2018-2019 учебного года».