МВД: В Сумгаите обезврежены оказавшие сопротивление полиции вооруженные люди

2017-09-28 17:00 | www.apa.az | 3

Министерство внутренних дел прокомментировало распространившуюся в соцсетях информацию о том, что в Сумгаите вооруженные люди напали на граждан и что сотрудник полиции получил травму.

Как сообщил АПА замначальника пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде, распространившаяся информация не соответствует действительности:

«На самом деле вчера около 18:00 в Сумгаите ранее судимые по различным статьям УК АР, в том числе за хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью, оказание сопротивления представителю властей, Сабухи Халилов и Нурлан Абилов, грубо нарушив общественный порядок, нанесли друг другу ножевые ранения. При попытке несущих дежурство на этой территории сотрудников патрульно-постовой службы склонить их к соблюдению правопорядка и спокойствию, данные лица хотели оказать вооруженное сопротивление полиции. Однако благодаря мобильности и профессионализму правоохранителей они были обезврежены и препровождены в отделение полиции».



Мансурзаде также отметил, что в результате проведенной экспертизы установлено, что оба гражданина находились в состоянии алкогольного опьянения.



По факту в Управлении полиции г. Сумгаит проведено расследование, собранные материалы направлены в прокуратуру города для дачи правовой оценки.