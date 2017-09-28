В Азербайджане за получение доходов от незаконного предпринимательства грозит штраф или 5 лет лишения свободы

2017-09-28 17:27 | www.apa.az | 5

В Азербайджане за получение доходов от незаконного предпринимательства грозит штраф или 5 лет лишения свободы.

Как передает АПА-Экономикс, в связи с этим предлагаются дополнения пунктов 3.1 и 3.2 в статью 192 УК (Незаконное предпринимательство). Согласно проекту, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики, либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования или используя без специального разрешения предметы, гражданский оборот которых ограничен, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, а также совершенное с получением дохода в значительных размерах наказывается лишением должности, либо штрафом в 4-кратном размере причиненного в результате преступления ущерба (полученного дохода), либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Проект будет вынесен на обсуждение Милли Меджлиса.