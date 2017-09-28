Грузинская оппозиция обвинила правящую партию в использовании Корана для получения голосов избирателей

2017-09-28 17:35 | www.apa.az | 5

Грузинское оппозиционное «Движение созидания» заявило о давлении на избирателей со стороны правящей партии «Грузинская мечта» в Дманисском районе, где компактно проживает азербайджанское население.

Как сообщает местное бюро АПА, функционеры партии утверждают, что юрист местного штаба партии в селе Йырганчай Эмзар Петриашвили заставил сельчан поклясться на Коране в том, что на выборах 21 октября они будут голосовать за кандидата от «Грузинской мечты».

В партии «Движение созидания» отметили, что в последнее время в Дманисском районе участились случаи давления и угроз в адрес избирателей. В связи с этим партия направила обращение в Межведомственную комиссию по свободным и справедливым выборам.