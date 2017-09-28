Тело Лютфи Заде будет доставлено в Баку сегодня

2017-09-28 18:04 | www.apa.az | 4

Тело всемирно известного азербайджанского ученого, профессора Лютфи Заде будет доставлено в Баку сегодня.

Как сообщает АПА, тело будет доставлено в мечеть «Гейдара», где будет совершен джаназа-намаз.

29 сентября в мечете «Гейдара» будет совершен джаназа-намаз.

Церемония прощания с ученым будет организована в Овальном зале НАНА. Церемония будет проведена с 12:00 до 14:00.

Лютфи Заде будет похоронен в I Аллее почетного захоронения. Завтра в мечети «Гейдара» также будут организованы поминки выдающегося ученого.

Отметим, всемирно известный азербайджанский ученый Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку в семье Рагима Алескерзаде (1895—1980) и Фейги (Фани) Моисеевны Коренман (1897—1974) врача-педиатра по профессии еврейского происхождения.

Рагим Алескерзаде, чья семья происходила из города Ардебиль, был направлен в Баку в годы Первой мировой войны. В Баку он занимался торговлей.

Окончив в 1942 году Тегеранский университет, Лютфи Заде в 1943 эмигрировал в США, где сначала получил степень магистра (Массачусетский технологический институт, 1946), а затем и доктора (Колумбийский университет, 1946).

10 лет проработал в Колумбийском университете, дослужившись до звания профессора, а в 1959 году по рекомендации отца кибернетики Норберта Винера занял должность профессора в другом ведущем университете мира – Беркли, где до конца жизни был бессменным директором подразделения так называемых мягких вычислений.

Лютфи Заде стал всемирно известным ученым после того, как 51 год назад разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Всемирно известный ученый скончался 6 сентября в Калифорнии на 97 году жизни.