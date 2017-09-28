Президент: «Приоритетные направления сотрудничества Азербайджан-Россия постоянно находятся в центре внимания»

2017-09-28 18:28 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхама Алиева направил поздравительное письмо участникам VIII российско-азербайджанского межрегионального форума, проходящего в городе Ставрополь

Как сообщает командированный в Ставрополь корреспондент АПА, на заседании в рамках Форума поздравительно письмо президента зачитал министр экономики Шахин Мустафаев.

В поздравительном письме президент Ильхам Алиев говорит, что ежегодные встречи руководителей государственных структур, представителей деловых кругов и ведущих экспертных сообществ Азербайджана и России стали доброй традицией и знаковым событием в жизни наших стран: «Сегодня совершенно очевидно, что межрегиональные форумы смогли утвердиться в качестве авторитетной площадки, где обсуждаются актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес. Примечателен тот факт, что в в центре внимания постоянно находятся приоритетные направления сотрудничества - от торгово-экономического до гуманитарного. На полях форумов рассматриваются основные аспекты взаимодействия, заключаются контракты и соглашения, продвигаются бизнес-проекты, налаживаются контакты для будущих инициатив. Все это, безусловно, вносит весомый вклад в дальнейшее углубление конструктивного диалога между двумя странами, открывает новые перспективы и возможности, придает импульс азербайджано-российским связям. Уверен, что в рамках нынешней деловой программы у вас появятся новые идеи и совместные проекты, реализация которых станет еще одним шагом в деле укрепления взаимопонимания и доверия между Азербайджаном и Россией».

Президент Азербайджана пожелал успеха участникам Форума.