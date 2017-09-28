Возбуждено уголовное дело в отношении граждан Турции, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана

2017-09-28 18:43 | www.apa.az | 6

Возбуждено уголовное дело в связи с незаконным визитом турецких граждан в Нагорный Карабах.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, имеются обоснованные подозрения в том, что 22 сентября 2017 года граждане Турецкой Республики Уфук Арас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырджыоглу, заранее вступив в сговор лицами в Республике Армения и на оккупированных территориях Азербайджанкой Республики, преднамеренно пересекли международно признанную госграницу Азербайджанской Республики без наличия согласия и документов соответствующего органа исполнительной власти, в обход КПП на госгранице, то есть, пройдя через территорию Республики Армения незаконно посетили Ханкенди и другие населенные пункты. В связи с этим 28 сентября 2017 года в Следственном управлении Генпрокуратуры по тяжким преступлениям возбуждено уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР.

Уфук Арас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырджыоглу привлечены в качестве подозреваемых лиц по указанным статьям УК. Постановлением суда в их отношении избрана мера пресечения в идее ареста, они объявлены в международный розыск.

Правоохранительным органам Турции направлено обращение в связи с задержанием данных лиц и привлечением их к ответственности.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по делу.