«Бавария» уволила Карло Анчелотти после разгрома от ПСЖ

2017-09-28 19:03 | www.apa.az | 4

Как передает АПА со ссылкой на «Лента.ру», олб этом сообщается на сайте клуба.

«Выступление команды с самого начала сезона не оправдывало наших ожиданий», — заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге. По его словам, он и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич обсудили с Анчелотти сложившуюся ситуацию и объявили ему о своем решении.

Вместе с итальянцем мюнхенскую команду покинет и ряд членов его штаба. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен 40-летний Вилли Саньоль, в этом году ставший ассистентом Анчелотти.

27 сентября «Бавария» со счетом 0:3 проиграла «Пари Сен-Жермен» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре немецкий клуб с таким же счетом нанес поражение бельгийскому «Андерлехту».

Напомним, после шести туров чемпионата Германии мюнхенцы занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Лидирует дортмундская «Боруссия», набравшая 16 баллов.

Отметим, Анчелотти — трехкратный победитель Лиги чемпионов в качестве главного тренера — был назначен наставником «Баварии» летом 2016 года. Под его руководством мюнхенский коллектив стал чемпионом Германии, однако выбыл из ЛЧ на стадии четвертьфинала.