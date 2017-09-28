Депутат: «Турция должна принять в отношении незаконно посетивших Нагорный Карабах лиц самые строгие меры»

2017-09-28 19:09 | www.apa.az | 6

«К сожалению, группа граждан Турции посещает оккупированные территории Азербайджана, в связи с чем турецкое государство не принимает никаких мер. Это, в первую очередь, не соответствует турецко-азербайджанским отношениям и духу стратегического сотрудничества между двумя странами».



Об этом АПА заявил депутат Милли Меджлиса, главный редактор газеты «Ени Азербайджан» Хикмет Бабаоглу.



Депутат сказал, что граждане Турции, совершившие визит в оккупированный Арменией нагорно-карабахский регион Азербайджана, озвучили мнения не только против Азербайджана, но и против своей страны: «Турция – сильное государство, которое должно принять обязательные меры в связи с этим незаконным визитом. Подобные действия совершаются не в первый раз. Мы знаем, что некоторые турецкие журналисты несколько раз без разрешения Азербайджана посещали наши оккупированные земли. Такое продолжение дел вызвало у азербайджанского общества справедливый гнев. Азербайджанское общество решительно осуждает этот визит. Поэтому Турция должна принять в отношении этих лиц самые серьезные меры».



По словам Х.Бабаоглу, отношения, прежде всего, должны опираться на взаимоуважение и международное право: «Азербайджан очень деликатно относится к этому вопросу. Потому что азербайджанские территории были оккупированы. Если в таких деликатных, национальных вопросах Турции азербайджанцы сделают подобные шаги, например группа известных азербайджанцев отправится в республику Южный Кипр, проведет там встречи, будет говорить антитурецкие речи, то какого будет отношение Турции? Турция должна поставить себя на место Азербайджана и принимать решения на основе этого.



Азербайджан везде и всегда, в частности международных организациях, поддерживает Турцию. Во время попытки военного переворота в июле 2016 года в Турции президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал свою решительную позицию. Азербайджанский народ заявил, что всегда находится рядом с турецким народом. Поэтому азербайджанский народ и общественность ждет этой решимости от Турции. Пусть Турция сама накажет этих лиц, или передаст их нашей стране за незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права».

Член Политического совета Партии Ени Азербайджан (ПЕА), главный редактор газеты «İki sahil» Вугар Рагимзаде сказал АПА, что визит некоторых граждан Турции, мнящие себя интеллигентами, в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана справедливо вызывает гнев и беспокойство общественности нашей страны: «Мы надеемся, что Турция примет необходимые меры в отношении этих лиц. Армения демонстрирует враждебную позицию пот отношению и к Турции, и к Азербайджану. С другой стороны, Армения является опасным, террористическим государством для региона и мира. На фоне всего этого совершение такого визита на оккупированные территории Азербайджана однозначно должно быть осуждено. Мы требуем наказать этих лиц».

В. Рагимзаде отметил, что незаконный визит граждан Турции в Нагорный Карабах – измена братству Турция-Азербайджан: «Этот визит нанес большой удар по дружбе Турция-Азербайджан. Азербайджан достойно оставался приверженным дружбе с Турцией. Но, к сожалению, визит турецких граждан в оккупированный армянами Нагорный Карабах вредит отношениям Турция-Азербайджан».

Отметим, 22 сентября группа интеллигентов из Турции – Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу, бывший депутат «Зеленых и Партии левое будущее» Уфук Урас, писатель и ведущий Эрол Катырджыоглу по инициативе организации «Национальный конгресс западных Армян» совершили незаконный визит в Нагорный Карабах. Члены группы озвучили проармянские мнения антиазербайджанского и антитурецкого характера.