Чингиз Ганизаде: «Азербайджан должен пересмотреть вопрос своего членства в Совете Европы» - ИНТЕРВЬЮ

2017-09-28 19:27 | www.apa.az | 3

Интервью АПА с депутатом Чингизом Ганизаде.



- Как Вы оцениваете нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Советом Европы?



- Азербайджан всегда старался и старается соблюдать взятые на себя обязательства. В своих выступлениях президент даже подчеркнул, что Азербайджан проводит достойную политику. Это также связано с отношением к Совету Европы. Однако иногда они не оправдывают наших ожиданий, потому что некоторые депутаты определенных стран пытаются оказывать давление на Азербайджан, создавая фракцию в Парламентской Ассамблее Совета Европы, что иногда им и удается. Если они видят в Азербайджане самую маленькую форму вопросов, которые имеются в других государствах, даже в их собственных странах, то пытаются политизировать это и использовать в качестве формы давления.



- В последнее время со стороны представителей структуры в адрес Азербайджана озвучивается различная критика…



- Совет Европы пытается оказывать давление на Азербайджан, даже делаются определенные заявления на уровне генерального секретаря Ягланда. Я считаю, что это давление связано с независимой политикой, развитием Азербайджана, а также с соответствующей национальным и государственным интересам политикой президента. Независимая, справедливая внутренняя и внешняя политика президента Ильхама Алиева, опирающаяся на национальные интересы азербайджанского народа, раздражает некоторые круги Запада, в том числе Совет Европы. Политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана, не принимается определенными государствами и кругами. Иногда они пытаются выискать определенные нежелательные моменты, чтобы президент Азербайджана изменил эту позицию, хотят политизировать это и оказывать тем самым давление на Азербайджан.

Это давление является реакцией на растущую экономическую, политическую и военную мощь Азербайджана, его независимость. То есть, принятие самостоятельных решений, проведение независимой политики небольшими странами отнюдь не по душе крупным державам. Они требуют от этих стран беспрекословного подчинения, хотят, чтобы они были вассалами, провинциями, желают сами принимать решения вместо них. Ярким тому примером является Армения. Сегодня решения за эту страну принимают другие государства. Одним словом, независимая политика Азербайджана, опирающаяся на национальные и государственные интересы внешняя и внутренняя политика его президента, растущая экономическая, политическая и военная мощь Азербайджана беспокоят недолюбливающие нас силы, которые ищут различные причины для оказания давления на нашу страну и стараются добиться принятия антиазербайджанских решений.



-Как вы оцениваете позицию Генсека Совета Европы, который заявляет, что некоторые связанные с Азербайджаном решения Европейского суда по правам человека не исполняются?



-Недопустимо, чтобы Генсек такой структуры как СЕ из-за незначительного вопроса выступал с подобным заявлением в адрес государства-члена данной структуры. В странах, входящих в Совет Европы, количество неисполненных решений ЕСПЧ составляет 10 тысяч. СЕ, в том числе и Тубьерн Ягланд, замалчивают этот факт, делают вид, что не замечают происходящего. Никто не предлагает исключить эти страны из Совета Европы за неисполнение упомянутых решений. Требование Генсека СЕ исключить Азербайджан из этой организации всего лишь из-за одного человека, продиктовано отнюдь не симпатией к данному лицу и уважением Ягланда к правам человека. За этим стоят большая политика и крупные интересы.

Всеми способами они пытаются оказать давление на Азербайджан, подобными заявлениями хотят политизировать все. Я никак не могу принять заявление Турбьёрна Ягланда. Он и ранее обращался к президенту Азербайджана, в результате этих обращений были приняты соответствующие шаги. Например, восстановление созданной Азербайджаном и ЕСПЧ рабочей группы в связи с проблемными заключенными было реализовано президентом Азербайджана 2 года назад именно по просьбе Турбьёрна Ягланда. Сейчас тоже можно попросить. Между государствами, государствами и структурами есть телефонные звонки, а также просьбы, которые осуществляются посредством личных представителей и не разглашаются в обществе. Стараться включить в повестку вопрос об исключении Азербайджана из Совета Европы, не последовав этому правилу, является составной частью плана против Азербайджана.

Я всегда придерживался мнения, что Азербайджан не должен отдаляться от Европы. Политикой президента Азербайджана является то, чтобы мы отдавали предпочтение европейским ценностям. Как находящаяся в Европе страна мы готовы сотрудничать с европейскими структурами. Но каждое сотрудничество, партнерство должны быть двусторонними. То есть каждая сторона, даже если у другой есть недочеты, должна об этом сказать очень корректно, профессионально. Говорить об этом в форме ультиматума претит сотрудничеству, партнерству. Если предложение Турбьёрна Ягланда о включении в повестку следующей сессии ПАСЕ этого вопроса будет реализовано, Азербайджан будет вынужден рассмотреть вопрос своего членства в СЕ и связей с этой структурой.