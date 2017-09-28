Владимир Путин прибыл Анкару

2017-09-28 20:08 | www.apa.az | 4

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет рабочую встречу с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, согласно сообщению пресс-службы Кремля, лидеры двух государств на встрече затронут ряд актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, условлено продолжить обстоятельный обмен мнениями по региональной и двусторонней повестке дня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в среду предстоящий визит, заявил, что он имеет "абсолютно прагматические цели".