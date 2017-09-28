В Анкаре начались переговоры Путина и Эрдогана

2017-09-28 20:50 | www.apa.az | 5

Президент РФ Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию лидера Турции Тайипа Эрдогана, где у них должны пройти переговоры.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, из аэропорта Анкары кортеж Путина направился в государственную резиденцию президента Турции.

Эрдоган встретил Путина прямо у двери подъехавшего автомобиля, после чего лидеры направились к главному входу по ковровой дорожке, вдоль которой был выставлен почетный караул солдат.

Путин и Эрдоган обменялись рукопожатием, после чего проследовали внутрь резиденции, где начались переговоры.

В четверг Путин прибыл в Турцию с рабочим визитом.