Встреча Путина и Эрдогана продлилась более полутора часов

2017-09-28 22:36 | www.apa.az | 3

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более чем полтора часа. Как передает АПА, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время идет беседа в расширенном составе.

С российской стороны в ней участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, глава Газпрома Алексей Миллер, глава Росатома Алексей Лихачев, посол России в Турции Алексей Ерхов.

Турецкую делегацию представляют начальник Генштаба Хулуси Акар, вице-премьер Мехмет Шимшек, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр экономики Нихат Зейбекчи, посол в России Хусейни Дириоз, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, замминистра национальной обороны Исмаил Демир, главный советник президента Садык Арслан, замруководителя администрации президента Ибрагим Калын.