Между Азербайджаном и Россией подписано 5 документов

2017-09-28 23:17 | www.apa.az | 4

В рамках VIII российско-азербайджанского межрегионального форума в Ставрополе, в завершение пленарного заседания состоялось подписание двусторонних документов.

Как сообщает командированный в Ставрополь московский корреспондент АПА, церемония подписания документов состоялась при участии министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

В форуме было подписано 5 документов, охватывающих сотрудничество в экономической сфере. Подписаны меморандумы "О намерениях по реализации инвестиционного проекта о строительстве тепличного комплекса по производству овощной продукции”, “О намерениях по реализации инвестиционного проекта создания санаторно-гостиничного комплекса на 400 мест”, “О намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства санатория “Русель””, соглашения “О сотрудничестве между правительством Астраханской области и исполнительной властью Наримановского района Баку” и “О сотрудничестве между Азербайджано-российским деловым советом и Союзом торгово-промышленных палат Ставропольского края”.