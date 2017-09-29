В Кабуле прогремел взрыв

2017-09-29 00:01 | www.apa.az | 3

Взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле, три человека погибли, 16 ранены. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал 1TV ссылаясь на представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша.

По словам Даниша, взрыв произошел в четверг в 18.00 (16.30 мск). Отмечается, что среди погибших — двое полицейских. Кроме того, сообщается, что ранения получили 14 мирных жителей.

Афганское агентство Пажвак сообщает, что бомба была прикреплена на магните к полицейской машине. По данным агентства, один мирный житель погиб и 16 были ранены.

Ответственность за теракт пока не взяла ни одна из группировок, действующих в Афганистане.