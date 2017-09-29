Коалиция США назвала число оставшихся в Ракке боевиков ИГ

2017-09-29 00:10 | www.trend.az | 4

Лишь несколько сотен боевиков группировки "Исламское государство" могут оставаться в Ракке — бывшей "столице" террористов, заявил представитель коалиции под руководством США Райан Диллон, передает РИА Новости.

"По нашей оценке, в Ракке остаются от 400 до 800 боевиков ИГ", — сказал Диллон на брифинге из Багдада, который транслировал Пентагон. "Большинство из остающихся боевиков — иностранцы, ожесточенные боевики, они будут сражаться до конца", — добавил он.

Представитель коалиции сказал также, что под контролем боевиков остается территория примерно в 4 квадратных километра, включающая стадион и больницу, которую террористы превратили в штаб.