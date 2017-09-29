Между Азербайджаном и Россией подписано 5 документов

2017-09-29 00:24 | www.oxu.az | 3

В рамках VIII российско-азербайджанского межрегионального форума в Ставрополе, в завершение пленарного заседания состоялось подписание двусторонних документов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, церемония подписания документов состоялась при участии министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

В форуме было подписано 5 документов, охватывающих сотрудничество в экономической сфере.

Подписаны меморандумы «О намерениях по реализации инвестиционного проекта о строительстве тепличного комплекса по производству овощной продукции», «О намерениях по реализации инвестиционного проекта создания санаторно-гостиничного комплекса на 400 мест», «О намерениях по реализации инвестиционного проекта строительства санатория «Русель», соглашения «О сотрудничестве между правительством Астраханской области и исполнительной властью Наримановского района Баку» и «О сотрудничестве между Азербайджано-российским деловым советом и Союзом торгово-промышленных палат Ставропольского края».

С.Б.

