США продолжат активно работать со сторонами нагорно-карабахского конфликта

2017-09-29 00:36 | www.trend.az | 3

Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шеффер продолжит представлять Соединенные Штаты в процессе деятельности МГ, заявили в посольстве США в Армении, передает Новости Армении – NEWS.am.

Как отметили в посольстве, Бюро по вопросам Европы и Евразии продолжает заниматься вопросами, связанными с функциями специального представителя в МГ и кадровым пополнением.

«США поддерживают процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и продолжат активно работать со сторонами в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ», - подчеркнули в посольстве.

В то же время, в посольстве напомнили, что США придерживаются политики, принятой Минской группой – справедливое урегулирование должно быть основано на положениях международного права: Хельсинском заключительном акте, принципах неприменения силы или угрозы ее применения, территориальной целостности, права народов на самоопределение.