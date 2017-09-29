Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии

2017-09-29 00:42 | www.apa.az | 4

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Анкаре поддержали территориальную целостность Ирака и Сирии, курдский референдум был большой ошибкой. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Эрдоган по итогам переговоров.

"Сегодня обсудили Сирию и Ирак. Сошлись во мнении о необходимости сохранения территориальной целостности Ирака и Сирии. У референдума нет никакой законности. Власти Северного Ирака сделали большую ошибку. Ни у кого нет права превращать наш регион в горящий", — сказал журналистам Эрдоган.

Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан состоялся в понедельник. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в связи с проведенным референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы между Эрбилем и Багдадом путем диалога и поддерживает территориальную целостность Ирака.