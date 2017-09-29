Эрдоган и Путин провели переговоры – ОБНОВЛЕНО

2017-09-29 00:44 | www.oxu.az | 5

Турция довольна астанинским процессом по урегулированию сирийского кризиса.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на RT, об этом сказал президент Турции Реджеб Эрдоган.

По словам Эрдогана, на встрече обсудили астанинский процесс, ситуации в Сирии, зоны де-эскалации, а также необходимость сосредоточения внимание на укреплениях мер доверия. Также президент Турции подчеркнул важность совместных усилий после проведения референдума курдской администрацией на севере Ирака.

«Курдская региональная администрация провела референдум. Это привело к кризису в регионе. Референдум незаконен. Региональная администрация совершила ошибку. Мы должны предотвратить шаги, которые приведут к еще большим последствиям».

Президент России Владимир Путин назвал договоренности по Сирии общим успехом двух стран.

«Эти договоренности наш общий успех. Успех нашего друга Эрдогана, так как он один из инициаторов этого процесса. Прекращена братоубийственная война. Подтверждена готовность создания 4 зон де-эскалации. Работа была непростой как для Сирии, так и стран гарантов урегулирования конфликта».

В вопросе недавно прошедшего референдума в Ираке В.Путин отметил, что позиция России по территориальной целостности Ирака принципиальна и изложена в заявлении МИДа.

По слова главы России страны должны и впредь продолжать по линии МИД и военных служб координацию действий.

В.Путин также отметил рост товарооборота между двумя странами.

«За первые полгода товарооборот вырос на 31.5 процент. Число российских туристов увеличилось в 11 раз, более 2.5 миллионов людей».

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили на встрече в Анкаре сельское хозяйство, в том числе вопрос по поставкам турецких томатов в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что представителя минсельхоза двух стан и контрольных органов находятся в постоянном контакте.

28.09.2017 22:44

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлились более чем полтора часа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время идет беседа в расширенном составе.

С российской стороны в ней участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, глава Газпрома Алексей Миллер, глава Росатома Алексей Лихачев, посол России в Турции Алексей Ерхов.

Турецкую делегацию представляют начальник Генштаба Хулуси Акар, вице-премьер Мехмет Шимшек, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр экономики Нихат Зейбекчи, посол в России Хусейни Дириоз, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, замминистра национальной обороны Исмаил Демир, главный советник президента Садык Арслан, замруководителя администрации президента Ибрагим Калын.

20:58

Началась встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой России Владимиром Путиным.

Как сообщает Oxu.Az, встреча проходит в президентской резиденции в Бештепе.

Согласно информации, главы государств обсудят «референдум» в Ираке, ситуацию в Сирии, вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, президенты коснутся проекта «Турецкий поток», проекта строительства АЭС «Аккую» и пр. вопросов.

После встречи главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Отметим, что сегодня начался рабочий визит президента России Владимира Путина в Турцию.

С.Б.

