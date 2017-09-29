Путин: “В Сирии созданы условия для прекращения войны”

2017-09-29 01:07 | www.apa.az | 6

Договоренности по Сирии — общий успех России и Турции, фактически созданы условия для прекращения братоубийственной войны в арабской республике. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Владимир Путин.

"Несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата. Считаю эти договоренности нашим общим, исключительно важным успехом. Успехом и нашего друга, господина Эрдогана", — сказал Путин по итогам встречи с турецким коллегой.

Окончательное уничтожение террористов и возвращение сирийцев к мирной жизни — это абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для региона, но и для всего мира, отметил он. "Мы создаем условия для возврата беженцев, возврата их домой, что принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве под эгидой ООН", — добавил президент.

В четверг Путин встретился в Анкаре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский президент отметил, что переговоры позволили "обстоятельно, откровенно обменяться мнениями".

Стороны условились продолжать взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, военных и спецслужб по урегулированию кризиса в Сирии.

Путин и Эрдоган также затронули вопрос референдума в Иракском Курдистане. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, здесь у глав государств нет серьезных разногласий. Турецкий лидер, в свою очередь, подчеркнул, что страны придают большое значение территориальной целостности Ирака.

Главы государств обсудили вопросы сельского хозяйства, в частности, поставки турецких томатов в Россию. Путин выразил надежду на устранение барьеров в области торговли и инвестиций.