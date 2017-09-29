Главы Турции и России обсудили Иракский Курдистан

2017-09-29 01:39 | www.apa.az | 5

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в регионе в связи с прошедшим референдумом о независимости в Иракском Курдистане. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил российский лидер.

"Безусловно, обсудили и ситуацию в связи с состоявшемся в Иракском Курдистане референдуме о независимости. Принципиальная позиция России известна — она изложена в заявлении министерства иностранных дел Российской Федерации. Сегодня мы подробно с господином президентом об этом тоже говорили" — заявил Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.