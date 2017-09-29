Азербайджанец встретился с футболистом «Ромы», назвавшим его «уродом» – ВИДЕО

2017-09-29 01:55 | www.oxu.az | 5

Азербайджанский болельщик Пярвин Гусейнов, которому футболист «Ромы» Раджа Наингголан крикнул Ciao brutto! («Привет, урод!»), встретился с игроком в Бакинском аэропорту и пообщался с ним.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, Пярвин является ярым фанатом римского «Лацио» - принципиального соперника «Ромы».

Во вторник, во время прибытия футболистов «Ромы» в бакинский отель Marriott болельщик крикнул Forza Lazio, что означает - «Вперед, «Лацио»!». Это услышал Наингголан, который не растерялся и назвал азербайджанского фаната «Лацио» «уродом».

Гусейнов нашел возможность пообщаться с бельгийцем, когда «Рома» покидала Баку.

«Я вернул ему то слово, которое он мне сказал. Мы говорили на английском. Я хлопал Наингголана по плечу и говорил ему, что он сам «брутто». Я сказал ему, что он допустил ошибку. Раджа растерялся. Он объяснил свои слова тем, что ему не понравился мой выкрик про «Лацио».

Мне также удалось перекинуться парой слов с Даниэле Де Росси. Я ему сказал, что уважаю его, потому что он играет за сборную Италии, за которую я болею с 1994 года. Де Росси терпеливо меня выслушал и потом стал что-то объяснять Наингголану».

По словам фаната, за «Лацио» он болеет с 1999 года.

C.Б.

