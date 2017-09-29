Митчелл утвержден на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии

2017-09-29 03:03 | www.trend.az | 4

Сенат США в четверг утвердил Уэсса Митчелла на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, сообщается в аккаунте республиканцев сената в сети микроблогов Twitter, передает РИА Новости.

Митчелл является одним из основателей экспертного Центра по анализу европейской политики (CEPE), в прошлом работал в неоконсервативном исследовательском центре John Hay Initiative.

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии занимается, в частности, отношениями с Россией. В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд, после ее отставки пост оставался вакантным.

Ранее на слушаниях в сенате Митчелл заявил, что снижение напряженности между США и Россией отвечает интересам народов двух стран, хотя вину на обострение отношений он возложил на Москву. Также он высказал мнение, что борьба с ИГ (террористическая группировка) является приоритетом в политике Соединенных Штатов в Европе.