Турция готова ускорить реализацию проектов "Аккую" и "Турецкий поток"

2017-09-29 03:29 | www.apa.az | 5

Турция выступает за скорейшую реализацию энергетических проектов с Россией — АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре.

"Одна из главных отраслей сотрудничества между нашими странами – энергетика. Мы придаем большое значение проектам АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток". Они продолжаются, и мы готовы придать им ускорение", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.