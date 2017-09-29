Спецслужбы России и Турции продолжат контакты по сирийскому урегулированию

2017-09-29 03:48 | www.trend.az | 3

Россия и Турция продолжат плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств, военных и спецслужб по урегулированию кризиса в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Условились с господином президентом продолжить плотные контакты по линии министерств иностранных дел, военных и специальных служб в целях углубления координации совместных действий по урегулированию кризиса в Сирии, решению других региональных проблем", — заявил Путин по итогам переговоров с Эрдоганом.