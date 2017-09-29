Глава Пентагона совершил незапланированный визит в Катар

2017-09-29 03:52 | www.apa.az | 5

Глава Пентагона Джеймс Мэттис совершил незапланированный визит в Катар, где встретился с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и министром обороны Катара Халедом аль-Аттыйя. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило посольство США в Дохе.

"Министр обороны в Катаре сегодня встретился с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и министром обороны аль-Аттыйя для обсуждения прочных военных связей США и Катара", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее Дональд Трамп на встрече с катарским эмиром Тамимом Аль Тани потребовал, чтобы Катар предпринял дополнительные шаги по борьбе с финансированием терроризма. Также обсуждался конфликт Катара с рядом других арабских стран и "восстановление единства в регионе между партнерами США", сообщил Белый дом. Кроме того, лидеры обсуждали взаимные инвестиции и двустороннее сотрудничество.