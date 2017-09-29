Турецкие депутаты: "Они предали и нашу страну"

2017-09-29 04:41 | www.apa.az | 5

Турецкие депутаты и политики жестко отреагировали на визит турецких писателей в оккупированные Арменией территории Азербайджана.

Как сообщает турецкий корреспондент АПА, депутат парламента от Стамбула, член партии ПНД (Партии националистического движения) Атилла Кая осудил посещение гражданами Турции оккупированных территорий Азербайджана и озвучивание ими заявлений против Турции и Азербайджана.

«В Турции живут криптоармяне. К сожалению, они поступают предательски по отношению к стране, гражданами которой являются. Я осуждаю людей, которые, отправившись в Армению, оккупировавшую 30% территории Азербайджана, выступают там с заявлениями против Турции и Азербайджана. Повторяю, вопрос о криптоармянах является беспокоящей реальностью для Турции. Посещение Армении и оккупированных территорий братского Азербайджана и озвучивание там осуждающих нас заявлений в этот сложный период – неприемлемый шаг»

Депутат от Народно-республиканской партии из Стамбула Дурсун Чичек назвал посетивших Карабах лиц проблемными людьми: «Они и раньше для Турции создавали проблемы . Не следует серьезно воспринимать слова этих людей, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджаном. Это противоречит международному праву, их слова никакой силой воздействия не обладают. Это их личное мнение, оно не может бросить день на турецко-азербайджанскую дружбу, имеющую глубокие исторические традиции».

Председатель партии «Ватан» Догу Перинчек обвинил указанных лиц в содействии оккупантов: «Эти люди посетили оккупированные Арменией азербайджанские территории, чтобы помешать справедливой борьбе Азербайджана за возвращение территорий. Но их попытки обречены на провал, мы, объединив наши силы, восстановим территориальную целостность братского Азербайджана».

Отметим, что в Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с незаконным визитом турецких граждан в Нагорный Карабах.

Как отмечается в заявлении Генпрокуратуры, имеются обоснованные подозрения в том, что 22 сентября 2017 года граждане Турецкой Республики Уфук Арас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырджыоглу, заранее вступив в сговор лицами в Республике Армения и на оккупированных территориях Азербайджанкой Республики, преднамеренно пересекли международно признанную госграницу Азербайджанской Республики без наличия согласия и документов соответствующего органа исполнительной власти, в обход КПП на госгранице, то есть, проследовав через территорию Республики Армения незаконно посетили Ханкенди и другие населенные пункты. В связи с этим 28 сентября 2017 года в Следственном управлении Генпрокуратуры по тяжким преступлениям возбуждено уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР.

Уфук Арас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырджыоглу привлечены в качестве подозреваемых лиц по указанным статьям УК. Постановлением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, они объявлены в международный розыск.

Правоохранительным органам Турции направлено обращение в связи с задержанием данных лиц и привлечением их к ответственности.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по делу.