Asimder'den Dağlık Karabağ'a giden Uras, Çetinoğlu, Bayramoğlu ve Katırcıoğlu'na tepki...

2017-09-29 06:21 | www.trend.az | 1

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey’i Ermenistan devleti ve Ermeni Lobisinin ortak düzenlediği 6. Kongresine katılmak için davet edilen HDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, yazar Sait Çetinoğlu, gazeteciler Ali Bayramoğlu ve Erol Katırcıoğlu’nun 22 Eylül 2017 tarihinde Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesine giderek ziyaret etmelerine ve sözde Ermeni Dağlık Karabağ Özerk Cumhuriyetini tanıdıkları konusunda açıklama yapmalarına tepki gösterdi.

Türkiye’de yıllardır Ermeni lobisinin sözde Ermeni soykırım iddialarını destekleyici çalışmalar ve bu konuda kitap yazan Uras, Çetinoğlu, Bayramoğlu ve Katırcıoğlu’nun yaptıkları hizmetlerinin karşılığı olarak Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Ermeni lobisinin düzenlediği 6. Kongresine davet edildiklerini belirten ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Avrupa’da ki Ermeni lobisi tarafından çalışmaları ve faaliyetleri desteklenen siyasetçiler ile yazarlar Ermenistan’da düzenlenen bu kongrelere davet ediliyorlar. Ufuk Uras, Sait Çetinoğlu, Ali Bayramoğlu ve Erol Katırcıoğlu Ermeni lobisinin tezlerini destekleyecek ne gibi faaliyetler yapmış olacaklar ki bu Ermeni lobisinin 6. Kongresine özel davetli olarak sesleniyorlar. Kendi mensup olduğu milleti 1915 yılında yaşanan olaylardan dolayı suçlayıcı açıklamalar yapan ve kitap çıkartıp köşe yazıları yazan bu zihniyeti davet ederek yaptıkları çalışmalarını ödüllendirmişlerdir” dedi.

İşgal olmuş Azerbeycan toprağı Karabağ'ı ziyaret etmək PKK ve FETÖ projesi mi?

PKK ve FETÖ terör örgütleri 15 Temmuz darbe girişimi ile Kuzey Irak’ta yapılan usulsüz referandum’dan sonra Türkiye’yi komşu ülkelerle arasını bozmak ve gerginlik yaratmak için yeni projeleri hayata geçirmek peşinde olduklarına değinen Gülbey, “Bakü, Tiflis ve Kars demiryolu projesinin çalışma testinin gerçekleştiği tarihlere denk getirerek Ermenistan tarafından işgal edilen Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesini ziyaret etmeleri ve bu konuda kardeş Azerbaycan devletinin hassasiyetini bilerek yapılmasının tren hattı projesini PKK ve FETÖ terör örgütlerinin sekteye uğratma projesi mi diye düşündürüyor. Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağı ziyaret eden ve bu toprakların Ermenistan’a ait olduğu konusunda basında açıklama yapan HDP Milletvekili Ufuk Uras, yazar Sait Çetinoğlu, gazeteciler Ali Bayramoğlu ve Erol Katırcıoğlu hakkında Azerbaycan mahkemeleri işgal olunsa bile Dağlık Karabağ’ı kendi toprağı olduğunu belirterek bu Türk vatandaşların kendi topraklarına izinsiz giriş yapmalarından dolayı tutuklama kararı çıkartmış ve bunu da Türkiye yetkili kurumlarına bildirmişlerdir. İki ülke arasındaki anlaşmalar gereği bu giriş ihlali yapan kişilerin Azerbaycan mahkemelerine teslim edilmeleri gerektiğini biz ASİMDER genel merkezi olarak düşünüyoruz. Ermenistan tarafından işgal olan Azerbaycan topraklarını ziyaret eden bu kendini aydın diye sayan siyasetçi, yazar ve gazetecileri şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.