Avropa Liqasının qrup mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib (NƏTİCƏLƏR)

2017-09-29 06:39 | www.trend.az | 0
Bakı. Trend:
UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində ikinci turun oyunları keçirilib.
Trend nəticələri təqdim edir:
A qrupu
"Astana" (Qazaxıstan) 1-1 "Slavia Praqa" (Çexiya)
"Makkabi Tel-Əviv" (İsrail) 0-0 "Vilyareal" (İspaniya)
B qrupu
"Partizan" (Serbiya) 2-3 "Dinamo Kiyev" (Ukrayna)
"Skenderbeu" (Albaniya) 1-1 "Yanq Boyz" (İsveçrə)
C qrupu
"Ludoqorets" (Bolqarıstan) 2-1 "Hoffenhaym" (Almaniya)
"Braqa" (Portuqaliya" 2-1 "Başakşehir" (Türkiyə)
D qrupu
"AEK" (Yunanıstan) 2-2 "Austria" (Avstriya)
"Milan" (İtaliya) 3-2 "Riyeka" (Xorvatiya)
E qrupu
"Lion" (Fransa) 1-1 "Atalanta" (İtaliya)
"Everton" (İngiltərə) 2-2 "Apollon" (Kipr)
F qrupu
"Lokomotiv Moskva" (Rusiya) 3-0 "Zlin" (Çexiya)
"Şerif" (Albaniya) 0-0 "Kopenhagen" (Danimarka)
G qrupu
"Viktoriya Plzen" (Çexiya) 3-1 "Hapoel Beer Şeva" (İsrail)
"Luqano" (İsveçrə) 1-2 "Styau" (Rumıniya)
H qrupu
"Köln" (Almaniya) 0-1 "Srvena Zvezda" (Serbiya)
"BATE" (Belarus) 2-4 "Arsenal" (İngiltərə)
I qrupu
"Red Bul Zaltsburq" (Avstriya) 1-0 "Marsel" (Fransa)
"Konyaspor" (Türkiyə) 2-1 "Gimaraynş" (Portuqaliya)
J qrupu
"Atletik Bilbao" (İspaniya) 0-1 "Zarya" (Ukrayna)
"Estersund" (İsveç) 1-0 "Herta" (Almaniya)
K qrupu
"Latsio" (İtaliya) 2-0 "Zülte Varegem" (Belçika)
"Nitsa" (Fransa) 3-0 "Vites" (Hollandiya)
L qrupu
"Rusenborq" (Norveç) 3-1 "Vardar" (Makedoniya)
"Zenit" (Rusiya) 3-1 "Real Sosyedad" (İspaniya)