В США ребенок устроил стрельбу

2017-09-29 06:43 | www.trend.az | 4

Ребенок ясельного возраста, случайно нашедший огнестрельное оружие, устроил стрельбу и тяжело ранил двух малышей в пригороде американского Детройта, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Дирборн. Обоим пострадавшим исполнилось по три года.

"Предварительное расследование показало, что у находящегося в доме малыша в руках оказался пистолет, который начал стрелять. Раненые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии", — говорится в заявлении правоохранителей.

В помещении, где произошла стрельба, находились еще несколько малолетних детей, которые были допрошены полицейскими, прошедшими специальную подготовку. Также допросили женщину, которая приглядывала за малышами. Обвинений в связи с инцидентом пока никому не предъявлено.