IFC поможет привлечению инвестиций в Азербайджан

2017-09-29 07:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация (IFC) планирует осенью приступить к реализации проекта улучшения инвестиционного климата и повышения конкурентоспособности национальной экономики Азербайджана.

Об этом сказала во вторник Trend глава бакинского представительства IFC Алия Азимова.

По ее словам, IFC предоставит техническую помощь для проекта. Финансированием проекта может заняться Госсекретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO). Однако, как отметила Азимова, этот вопрос, как и стоимость проекта, еще находятся на стадии обсуждения.

"В рамках проекта мы планируем оказать поддержку улучшению инвестиционной политики Азербайджана, упрощению регулятивных норм для бизнеса, а также способствовать участию страны в существующих глобальных стоимостных цепочках", - сказала Азимова.

Она отметила, что путем этих реформ IFC планирует помочь повысить конкурентоспособность экономики Азербайджана и стимулировать приток инвестиций в страну.

Азербайджан сотрудничает с IFC с 1995 года. За это время корпорация предоставила стране кредиты на 473 миллиона долларов на реализацию 56 проектов.

(Автор: Азад Гасанли)​