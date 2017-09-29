Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a giden Türkiye vatandaşlarına soruşturma başlattı

2017-09-29 08:36 | www.trend.az | 1
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'a giden Türkiye vatandaşları Ufuk Uras, Sait Çetinoğlu, Ali Bayramoğlu ve Erol Katırcıoğlu hakkında izin almamaları gerekçesiyle soruşturma başlatıp, tutuklama kararı verdi.
Azerbaycan Başsavcılığı Türk Ufuk Uras, Sait Çetinoğlu, Ali Bayramoğlu ve Katırcıoğlu hakkında 22 Eylül'de, ilgili makamların izni olmadan Ermenistan üzerinden Dağlık Karabağ'a gittikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Daha önce Dağlık Karabağ'a izinsiz giden Rus blogger Aleksandr Lapşin geçen şubat ayında Belarus'ta tutuklanarak Azerbaycan'a iade edilmiş, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.