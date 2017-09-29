В США ребенок устроил стрельбу

2017-09-29 08:38 | www.oxu.az | 5

Ребенок ясельного возраста, случайно нашедший огнестрельное оружие, устроил стрельбу и тяжело ранил двух малышей в пригороде американского Детройта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в городе Дирборн. Обоим пострадавшим исполнилось по три года.

«Предварительное расследование показало, что у находящегося в доме малыша в руках оказался пистолет, который начал стрелять. Раненые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии», – говорится в заявлении правоохранителей.

В помещении, где произошла стрельба, находились еще несколько малолетних детей, которые были допрошены полицейскими, прошедшими специальную подготовку. Также допросили женщину, которая приглядывала за малышами. Обвинений в связи с инцидентом пока никому не предъявлено.

A.M.