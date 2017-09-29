В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,6

2017-09-29 08:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - У берегов штата Чьяпас Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает в пятницу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его информации, эпицентр землетрясения находился в 103 километрах к юго-западу от города Трес-Пикос. Очаг залегал на глубине 52 километра.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Мощные толчки на юге страны дошли до Мехико, где также разрушены десятки домов. Впоследствии произошли еще два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,1. По последним официальным данным, всего в стране погибли 344 человека.