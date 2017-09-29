Форвард «Манчестер Сити» получил повреждения в результате ДТП

2017-09-29 08:46 | www.oxu.az | 6

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Голландии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на иностранные СМИ, по информации источника из Аргентины, по дороге в аэропорт Амстердама такси, в котором находился форвард, врезалось в столб. Отмечается, что в результате столкновения Агуэро получил повреждение ребер.

Точной информации о степени травмы пока нет. «Манчестер Сити» пока не давал официальный заявлений по этому инциденту.

A.M.