В Баку мужчина упал в колодец

2017-09-29 09:05 | www.oxu.az | 5

Выяснились новые подробности смерти упавшего минувшим днем в колодец мужчины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, 50-летний житель поселка Маштага, Сабунчинского района столицы, Алиев Абульфаз Мирали оглу, решил покончить жизнь самоубийством, бросившись в колодец. Несмотря на позднее время родственники вытащили его из колодца, но по пути в больницу он скончался.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре открыто уголовное дело по 125-й статье (Доведение до самоубийства).

Отметим, что А.Алиев был женат. У него и членов его семьи были дефекты речи.

A.M.