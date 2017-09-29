В Баку 50-летний мужчина бросился в колодец

2017-09-29 09:10 | www.oxu.az | 5
Выяснились новые подробности смерти упавшего минувшим днем в колодец мужчины.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, 50-летний житель поселка Маштага, Сабунчинского района столицы, Алиев Абульфаз Мирали оглу, решил покончить жизнь самоубийством, бросившись в колодец. Несмотря на позднее время родственники вытащили его из колодца, но по пути в больницу он скончался.
По факту в Сабунчинской районной прокуратуре открыто уголовное дело по 125-й статье (Доведение до самоубийства).
Отметим, что А.Алиев был женат. У него и членов его семьи были дефекты речи.
A.M.