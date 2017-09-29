Президент Туркменистана обсудил актуальные вопросы с представителями ООН

2017-09-29 09:14 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу и специального представителя, главу Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталью Герман, прибывших в туркменскую столицу и принявших участие в торжествах, посвящённых закрытию V Азиатских игр, сообщает госагентство страны.

Помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча подчеркнул, что все эти годы отношения Туркменистана с ООН поступательно развиваются. Генеральная Ассамблея приняла ряд инициированных Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым резолюций, имеющих важное значение для всего мирового сообщества.

Енча представил президенту вновь назначенного специального представителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главу Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталью Герман.

В продолжение встречи были обсуждены приоритетные аспекты взаимодействия по широкому спектру направлений. В данном контексте отмечалась актуальность выдвинутых главой туркменского государства международных инициатив, том числе в области формирования новой архитектуры глобальной энергетической безопасности, всеобщего разоружения, мирного урегулирования ситуации в Афганистане и экономического возрождения этой страны, решения вопросов эффективного использования трансграничных водных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ходе встречи стороны сконцентрировали внимание на задачах, стоящих перед Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. При этом отмечалась важность эффективного использования имеющихся у Туркменистана инфраструктурных возможностей для активизации деятельности различных структур ООН непосредственно в регионах Центральной Азии и Каспийского бассейна. Партнёрство в этих областях носит долгосрочный характер, ведётся на системной основе, на схожих принципах и взглядах на конечный результат.

(Автор: Гусейн Гасанов.