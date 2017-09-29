Avropa Liqasının qrup mərhələsində II turun oyunları keçirilib - NƏTİCƏLƏR

2017-09-29 09:23 | www.oxu.az | 4
Avropa Liqasının qrup mərhələsində II turun oyunları keçirilib.
Oxu.Az xəbər verir ki, 12 qrupda yer alan 48 komanda növbəti matçına çıxıb.
Avropa Liqası
Qrup mərhələsi
II tur, 28 sentyabr
G qrupu
"Viktoriya" (Plzen, Çexiya) - "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) - 3:1
Qollar: Petrjela, 29; Kopiç, 76; Bakos, 89 - Nvakaeme, 69
"Luqano" (İsveçrə) - "Styaua" (Rumıniya) - 1:2
Qollar: Bottani, 14 - Budesku, 58; Maranyao, 64
H qrupu
"Köln" (Almaniya) - "Srvena Zvezda" (Serbiya) - 0:1
Qol: Boakye, 30
BATE (Belarus) - "Arsenal" (İngiltərə) - 2:4
Qollar: İvaniç, 28; Qordeyçuk, 67 - Uolkott, 9, 22; Holdinq, 26; Jiru, 49
İ qrupu
"Zalsburq" (Avstriya) - "Marsel" (Fransa) - 1:0
Qol: Dabbur, 73
"Konyaspor" (Türkiyə) - "Gimaraynş" (Portuqaliya) - 2:1
Qollar: Araz, 24; Miloşeviç, 48 - Hurtado, 74
J qrupu
"Atletik" (Yunanıstan) - "Zarya" (Luqansk, Ukrayna) - 0:1
Qol: Xaratin, 26
"Ostersun" (İsveç) - "Herta" (Almaniya) - 1:0
Qol: Nuri, 22 (pen.)
K qrupu
"Latsio" (İtaliya) - "Sulte Varegem" (Belçika) - 2:0
Qollar: Kaysedo, 18; İmmobile, 90
"Nitsa" (Fransa) - "Vitess" (Hollandiya) - 3:0
Qollar: Plea, 16, 81; Sent-Maksimin, 45
L qrupu
"Rusenborq" (Norveç) - "Vardar" (Makedoniya) - 3:1
Qollar: Bendtner, 25 (pen.); Konradsen, 56; Hedenstad, 68 - Felipe, 90+1
"Zenit" (Rusiya) - "Real Sosyedad" (İspaniya) - 3:1
Qollar: Riqoni, 5; Kokorin, 23, 60 - Lyorente, 41
A qrupu
"Astana" (Qazaxıstan) - "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - 1:1
Qollar: Tomasov, 42 - Nqadeu-Nqadjui, 18
"Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - "Vilyarreal" (İspaniya) - 0:0
B qrupu
"Partizan" (Serbiya) - "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - 2:3
Qollar: Ozeqoviç, 34; Tavamba, 42 - Moraes, 54, 84; Buyalski, 68
"Skenderbeu" (Albaniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə) - 1:1
Qollar: Sove, 65 - Assale, 72
C qrupu
"Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Hoffenhaym" (Almaniya) - 2:1
Qollar: Dyakov, 46; Lukoki, 72 - Kaderabek, 2
"Braqa" (Portuqaliya) - "Başakşəhər" (Türkiyə) - 2:1
Qollar: Hassan, 26; Franserjio, 89 - Əmrə, 28
D qrupu
AEK (Afina, Yunanıstan) - "Austriya" (Avstriya) - 2:2
Qollar: Livaya, 28, 90 - Monşeyn, 43; Tayuri, 49
"Milan" (İtaliya) - "Riyeka" (Xorvatiya) - 3:2
Qollar: Silva, 15; Musakkio, 53; Kutrone, 90+4 - Akosti, 84; Elez, 89 (pen.)
E qrupu
"Lion" (Fransa) - "Atalanta" (İtaliya) - 1:1
Qollar: Traore, 45 - Qomes, 57
"Everton" (İngiltərə) - "Apollon" (Kipr) - 2:2
Qollar: Runi, 21; Vlasiç, 66 - Adrian, 13; Yuste, 88
F qrupu
"Lokomotiv" (Moskva, Rusiya) - "Zlin" (Çexiya) - 3:0
Qollar: Fernandes, 2 (pen.), 6, 17
"Şerif" (Moldova) - "Kopenhagen" (Danimarka) - 0:0