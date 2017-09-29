Названы экспортеры свинины в Азербайджан

2017-09-29 09:20 | www.oxu.az | 5

Азербайджан информирован об обнаружении африканской чумы в Эстонии и Латвии.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказал глава пресс-службы Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвели.

По его словам, в настоящее время Азербайджан импортирует свинину из Австрии, Бельгии, Великобритании, Испании, Нидерландов, Грузии, а сало – из Германии, Бельгии, Дании, Франции, Испании и Канады. Из-за стабильности эпизоотической ситуации в России оттуда импортируется и свинина, и сало.

В вышеперечисленных странах эпизоотическая ситуация нормальная, сказал Ханвели. Азербайджан не импортирует свинину и сало из стран, где был обнаружен вирус африканской чумы.

Й.Ханвели добавил, что в свиноводческих хозяйствах в Загатале, в Габалинском районе, в окрестностях Баку и т.д. эпизоотическая ситуация нормальная, и никаких проблем не наблюдается.

Он добавил, что в Азербайджане вирус африканской чумы среди свиней был обнаружен в 2008 году в поселке Нидж Габалинского района. Тогда для предотвращения болезни были приняты серьезные меры и объявлен трехлетний карантин. После этого содержать свиней разрешается только в закрытых условиях.

A.M.

