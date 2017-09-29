Супруга полковника-шехида стала директором школы – ФОТО

2017-09-29 09:35 | www.oxu.az | 4

Назначен новый директор школы №45 в Наримановском районе Баку.

Как передает Oxu.Az, приказом министра образования на эту должность была назначена старший преподаватель Азербайджанского государственного педагогического университета, научный работник Академии Наджиба Ахундова.

Н.Ахундова – супруга полковника-лейтенанта Санана Ахундова, погибшего в апрельских боях.

Отметим, что прежний директор школы №45 Назиля Мамедова недавно была назначена заведующей Отделения образования Абшеронского района.

A.M.

