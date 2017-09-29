Состоялись матчи группового этапа Лиги Европы

2017-09-29 09:42 | www.oxu.az | 4
Вчера прошли матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.
Как передает Oxu.Az, в 12 группах состоялось 48 матчей.
Лига Европы
Групповой этап
II тур, 28 сентября
Группа A
Астана (Казахстан) - Славия (Чехия) - 1:1
Маккаби (Т-А, Израиль) - Вильярреал (Испания) - 0:0
Группа B
Скендербеу (Албания) - Янг Бойз (Швейцария) - 1:1
Партизан (Сербия) - Динамо (К, Украина) - 2:3
Группа C
Брага (Португалия) - Истанбул ББ (Турция) - 2:1
Лудогорец (Болгария) - Хоффенхайм (Германия) - 2:1
Группа D
Милан (Италия) - Риека (Хорватия) - 3:2
АЕК (Греция) - Аустрия (Австрия) - 2:2
Группа E
Лион (Франция) - Аталанта (Италия) - 1:1
Эвертон (Англия) - Аполлон (Кипр) - 2:2
Группа F
Локомотив (Россия) - Злин (Чехия) - 3:0
Шериф (Молдова) - Копенгаген (Дания) - 0:0
Группа G
Виктория (Чехия) - Хапоэль (Б-Ш, Израиль) - 3:1
Лугано (Швейцария) - Стяуа (Румыния) - 1:2
Группа H
БАТЭ (Беларусь) - Арсенал (Англия) - 2:4
Кельн (Германия) - Црвена Звезда (Сербия) - 0:1
Группа I
Коньяспор (Турция) - Гимарайнш (Португалия) - 2:1
Зальцбург (Австрия) - Марсель (Франция) - 1:0
Группа J
Атлетик (Испания) - Заря (Украина) - 0:1
Эстерсунд (Швеция) - Герта (Германия) - 1:0
Группа K
Ницца (Франция) - Витесс (Голландия) - 3:0
Лацио (Италия) - Зюлте-Варегем (Бельгия) - 2:0
Группа L
Зенит (Россия) - Реал Сосьедад (Испания) - 3:1
Русенборг (Норвегия) - Вардар (Македония) - 3:1