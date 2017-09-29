Джон Хантсман может стать послом США в России

2017-09-29 09:48 | www.oxu.az | 5

Сенат США проголосовал за кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла США в РФ.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в официальном аккаунте сената в Twitter.

"Сенат утвердил Джона Хантсмана-младшего из штата Юта послом Соединенных Штатов в Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Российские власти уже дали предварительное согласие (агреман) на работу дипломата в России.

Ранее Хантсман заявил о необходимости улучшения российско-американских отношений. Он также отметил, что намерен найти общий язык с российскими властями.

Н.О.