Gilan FMCG приняла участие на выставке-ярмарке «Evroregion «Neman-2017»

2017-09-29 10:05 | www.apa.az | 5

В городе Гродно (Беларусь) прошла универсальная выставка-ярмарка «Evroregion «Neman-2017» и мероприятия, приуроченные к 889-летию города Гродно. На этот праздник также были приглашены производители, которые располагаются на территории города побратима Гродно, в Габала.

Для участия в мероприятиях была приглашена группа участников из Азербайджана, возглавляемая Послом Азербайджана в Белоруссии Лятифом Гандиловым и главой исполнительной власти города Габала Сабухи Абдуллаевым.

Представители нашей страны приняли участие в церемонии открытия универсальной выставки-ярмарки «Evroregion «Neman-2017». Традиционная ежегодно проводимая выставка ярмарка была организована по инициативе 4 стран – России, Белоруссии, Литвы и Польши. В этом году на площади в 1,2 га было построено 150 павильонов и участвовало более 400 представителей из более чем 20 стран. В выставке принимали участие компании из Республики Коми, Калининграда, Курска, Нижегородской и Тамбовской областей, Провинции Ганьсу Китая, губерний Подлянск и Нижнеселезкова Польши, Алитуньского, Друскенинкайского и Каунасского районов Литвы, Мурешского района Румынии, Джамбильского района Казахстана и др.

Азербайджан и Габалу в частности в ряду других компаний представлял Gilan FMCG Group. После церемонии открытия губернатор города Гродно В.Кравцов и другие официальные лица посетили стенды участников, в ходе посещения стенда Азербайджана были подробно проинформированы о продукции Gilan FMCG Group, а также приняли участие в дегустации. На стенде Gilan FMCG Group было представлено большое разнообразие натуральных соков, компотов, варенья, чипсов и другой продукции пищевой промышленности. Азербайджанский стенд был признан одним из лучших на выставке, а также одним из самых посещаемых. Отметим, что на стенде нашей страны кроме презентации проводилась также дегустация нашей продукции, что вызвало массу положительных отзывов. Представители нашей делегации также приняли участие в мероприятиях, приуроченных к празднику города Гродно и 889-летию города.