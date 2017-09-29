Белый дом проверит личные аккаунты окружения Трампа

2017-09-29 10:03 | www.oxu.az | 5

В США Белый дом запустил внутреннее расследование в связи с использованием электронной почты на рабочем месте окружением Трампа.

Как передает Oxu.Az, эта процедура может занять несколько недель или даже месяцев.

Такие меры стали приниматься после того, как стало известно, что родственники Трампа и ряд высокопоставленных чиновников Белого дома пользовались личной почтой для ведения деловой переписки.

Особый интерес представляет личный аккаунт Кушнера, потому что его подозревают в передаче конфиденциальной информации в личной электронной почте. По предварительным данным, Кушнер использовал личный почтовый ящик для переписки с бывшим главой аппарата Белого дома Райнсом Прибусом, бывшим советником президента США по стратегическим вопросам Стивеном Бэнноном, советником по экономическим вопросам Гэри Коном и представителем пресс-службы Джошом Раффелом.

Пока нет никаких доказательств, что должностные лица Белого дома отправляли или получали секретные или конфиденциальные электронные письма на своих личных почтовых ящиках.

Отметим, адвокат Кушнера сказал, что в личной почте нет ничего, связанного с расследованием возможного вмешательства России в выборы в 2016 году.

Н.О.