В Сомали при нападении боевиков погибли не менее 17 военных

2017-09-29 09:57 | www.trend.az | 5

По меньшей мере 17 военнослужащих погибли в пятницу в результате нападения боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на военную базу в Сомали. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его информации, боевики атаковали базу, расположенную за пределами столицы Сомали Могадишо, и совершили ее захват. Как отмечает агентство, при нападении применялось огнестрельное оружие и начиненные взрывчаткой автомобили.

"Аш-Шабаб" - радикальная организация, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников и начиненных взрывчаткой машин. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения на подконтрольных ей территориях, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.