В Каталонии изъяли миллионы бюллетеней для референдума

2017-09-29 10:15 | www.oxu.az | 5

Полиция Испании изъяла около 2,5 млн бюллетеней и 4 млн конвертов для голосования на референдуме о независимости в одном из городов Каталонии.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет La Vanguardia со ссылкой на источники в полиции.

Согласно ее данным, правоохранительные органы также изъяли около 100 избирательных урн. Фирма, у которой конфисковали урны, утверждала, что они были приготовлены для выборов в футбольном клубе Барселона.

Ранее в сентябре служащие Гражданской гвардии Испании изъяли несколько миллионов бюллетеней для голосования на референдуме по самоопределению Каталонии.

Напомним, власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает Испания. Парламент автономного сообщества 6 сентября принял закон о референдуме.

Н.О.