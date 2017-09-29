На Amazon появятся товары из Узбекистана

2017-09-29 10:18 | www.trend.az | 5

Международная внешнеторговая компания "Узтрейд" и американская корпорация Amazon подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает podrobno.uz.

По словам председателя правления компании "Узтрейд" Шарофа Рахманова, узбекская сторона прекрасно понимает все преимущества электронной коммерции, особенно в условиях огромного расстояния между двумя странами.

"Для развития этого направления мы уже подписали соглашение с американской корпорацией Amazon. Складские помещения нашего торгового дома в Нью-Йорке сейчас полностью отданы под продукцию узбекских предпринимателей и предприятий, мы выставляем ее на электронную торговую площадку. Будущее за развитием е-коммерции, поэтому мы стремительно осваиваем это направление", — отметил Рахманов.

При этом главная задача этого торгового дома, считает министр внешней торговли Узбекистана Элёр Ганиев, обеспечение продвижения продукции малого бизнеса и частного предпринимательства на американский рынок.

"В ходе визита президента Узбекистана в США были подписаны контракты на поставку продукции субъектов малого бизнеса более чем на 20 миллионов долларов. Это достаточно существенная цифра для малого бизнеса. Интерес к нашим товарам на американском рынке есть, даже несмотря на очень большие расстояния и достаточно серьезные транспортные затраты. Узбекская продукция может быть конкурентоспособной и будет такой на рынке США. Поэтому мы создали торговый дом в самом центре Нью-Йорка, на Манхеттене. Он открыт для всех представителей нашего бизнеса", — отметил министр.

Компания Amazon сегодня рассматривает несколько вариантов сотрудничества с Узбекистаном. Так, например, ее "дочка" Amazon Web Services может заняться строительством датацентров с использованием солнечных панелей на территории республики, а также предоставлять веб-услуги через свои платформы для местных пользователей.