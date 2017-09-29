Девальвация юаня продолжается

2017-09-29 10:20 | www.apa.az | 4

Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 29 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6369 юаня за доллар.

Как сообщает АПА-Экономикс, таким образом, китайская валюта подешевела еще на 84 базисных пунктов, а цепочка ослаблений национальной валюты КНР составила пять дней. В заявлении главного финансового регулятора КНР отмечается, что изменения курса не влекут последствий для темпов восстановления национальной экономики. В качестве причины продолжающегося ослабления юаня Пекин рассматривает финансовую активность третьих стран.

Эксперты из США и Европы прогнозируют дальнейшее ослабление национальной валюты вплоть до отметки 6,7−6,8 юаня за доллар.